Mescid-i Aksa'da Erdoğan sevinci

Mescid-i Aksa'da bu akşam büyük bir sevinç vardı.

Türkiye'deki seçimlerin 85 milyon tarafından heyecanla takip edildiği saatlerde aynı heyecan Mescid-i Aksa'da da yaşandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Mescid-i Aksa'da büyük bir sevinç yaşandı.

İşte Mescid-i Aksa'daki sevinç:

Watch: Palestinians celebrating the victory of Erdogan at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem#Erdogan #alaqsa #Palestine pic.twitter.com/Zf70UNwf64