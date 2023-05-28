Mescid-i Aksa'da Erdoğan sevinci
Türkiye'deki 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması Filistin'de büyük bir sevinçle karşılandı.
Ortadoğu 28.05.2023, 21:42
Mescid-i Aksa'da bu akşam büyük bir sevinç vardı.
Türkiye'deki seçimlerin 85 milyon tarafından heyecanla takip edildiği saatlerde aynı heyecan Mescid-i Aksa'da da yaşandı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Mescid-i Aksa'da büyük bir sevinç yaşandı.
İşte Mescid-i Aksa'daki sevinç:
Watch: Palestinians celebrating the victory of Erdogan at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem#Erdogan #alaqsa #Palestine pic.twitter.com/Zf70UNwf64— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) May 28, 2023
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