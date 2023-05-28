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Mescid-i Aksa'da Erdoğan sevinci

Türkiye'deki 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması Filistin'de büyük bir sevinçle karşılandı.

Ortadoğu 28.05.2023, 21:42
Mescid-i Aksa'da Erdoğan sevinci

Mescid-i Aksa'da bu akşam büyük bir sevinç vardı. 

Türkiye'deki seçimlerin 85 milyon tarafından heyecanla takip edildiği saatlerde aynı heyecan Mescid-i Aksa'da da yaşandı. 

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Mescid-i Aksa'da büyük bir sevinç yaşandı. 

İşte Mescid-i Aksa'daki sevinç: 

#mescidi aksa
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