banner39

Mescid-i Aksa Ramazanda ibadete açık olacak

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önlemi aldığını vurguladı.

Ortadoğu 05.04.2021, 17:19
Mescid-i Aksa Ramazanda ibadete açık olacak

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle Harem-i Şerif ibadete kapanmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Ramazan ayında Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmıştı.

Koronavirüs öncesi Mescid-i Aksa’da her yıl Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine, Kadir Gecesi ise 300 bine kadar çıkıyordu.

banner53
#mescidi aksa #ramazan
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak