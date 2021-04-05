Mescid-i Aksa Ramazanda ibadete açık olacak
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önlemi aldığını vurguladı.
Ortadoğu 05.04.2021, 17:19
Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle Harem-i Şerif ibadete kapanmıştı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Ramazan ayında Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmıştı.
Koronavirüs öncesi Mescid-i Aksa’da her yıl Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine, Kadir Gecesi ise 300 bine kadar çıkıyordu.
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