Mescid-i Aksa Ramazanda ibadete açık olacak

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle Harem-i Şerif ibadete kapanmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Ramazan ayında Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmıştı.

Koronavirüs öncesi Mescid-i Aksa’da her yıl Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine, Kadir Gecesi ise 300 bine kadar çıkıyordu.