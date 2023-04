Mescid-i Aksa'ya art arda baskınlar

İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarının ardından, sabah saatlerinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya geldi.

Yerleşimci grup, Yahudilerce kutsal Pesah (Hamursuz) Bayramı bahanesiyle El-Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail güçleri de bu esnada baskına tepki gösteren Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı, bazı kişilere karşı şiddet kullandı.

Fanatik Yahudi yerleşimci grupların organize ettiği baskınların ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

200 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti.

Öte yandan sabah namazı için Aksa’nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

İKİNCİ KEZ BASKIN DÜZENLENDİ

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi.

İsrail polisleri, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti.

İsrail güçleri, müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı.

SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'YE SALDIRDI

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına karşılık Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atılmasının ardından İsrail uçakları Gazze’yi bombaladı.

İsrail basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısında iki ayrı noktayı vurdu.

Saldırıda yaralanma veya can kaybına ilişkin İsrail veya Filistin tarafından açıklama yapılmadı.

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD'DAN UYARI

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden doğacak gerginliğin yansımalarından dolayı uyarıda bulundu.

Hamas ve İslami Cihad yayımladıkları iki ayrı açıklamada, İsrail'i uyardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamasında, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır." ifadesini kullandı.

"Filistinli, Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor" diyen Heniyye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkını Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı.

İslami Cihad Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile "kaçınılmaz bir karşılaşma" konusunda uyarıda bulundu.

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale açıklamasında, Aksa'da olanların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Nehhale, "Tüm unsurlarıyla Filistin halkının gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması" gerektiğini bildirdi.

BATI ŞERİA'DA BİR İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İsrail güçlerinin bu gece yarısı Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesindeki Filistinliler sokaklara çıktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “şiddetli isyanların çıktığı” beldede, Filistinlilerin araç lastiklerini ateşe verdiği ve bölgedeki İsrail güçlerine taş attığı kaydedildi.

Olaylar sırasında İsrail askerlerine açılan bir ateş sonucu 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ve daha sonra tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

AK PARTİ'DEN İSRAİL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Her sene özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırıların uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulması çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı." görüşünü paylaştı.

ÜRDÜN'DEN KINAMA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu baskının ve orada bulunanlara gerçekleştirilen saldırının kınandığı belirtilerek, "Bakanlık, İsrail'den polis ve özel kuvvetlerin Mescid-i Aksa'dan derhal çıkmasını istiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Resmi Sözcü Sinan el-Mecali, işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tutum ve davranışları durdurmasını istedi.

Tehlikeli tırmanışın sonuçları konusunda uyarıda bulunan Mecali, sükunet için gösterilen tüm çabaları baltalayan bu tutumdan doğabileceklerin sorumlusunun İsrail olduğunu kaydetti.

İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.

İSRAİL POLİSİNDEN IRKÇI AÇIKLAMALAR

İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai'nin sosyal medyada sızdırılan konuşmasında "ölüm suçları, Arapların akıl yapısını ve tabiatını yansıttığına" ilişkin açıklaması, İsrail'deki Arap nüfusunun tepkisine neden oldu.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, "ülkedeki Arap toplumunda artan öldürme olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere" İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile bir araya geldi.

Görüşmede Ben-Gvir, Arap toplumundaki öldürme suçlarının tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Buna karşılık veren Şabtai, "Buna bir şey yapmak mümkün değil. Bunlar birbirlerinin öldürür, onların tabiatı bu, işte bu Arap aklı" ifadelerini kullandı.

Polis şefinin ırkçı açıklamaları, İsrail'deki Arap toplumunda ve siyasi çevrelerde öfkeye neden oldu.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri, Filistin asıllı Eymen Avde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de öldürülen Filistinlilerin sayısı, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de suç sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 katı" ifadelerini kullandı.

Avde, Şabtai'nin açıklamalarına şu şekilde cevap verdi:

"Bu Filistinlilerin tabiatı değil, ırkçı kurumun tabiatıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle ırkçı bir yetkili görevden alınırdı."

Aynı listeden milletvekili Ahmed Taybi, Şabtai'nin açıklamalarını "ırkçı ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

Twitter hesabından İsrail polisini "Irkçı ve şiddet yanlısı" olarak niteleyen Taybi, Ben-Gvir'e işaretle polis kurumundan sorumlusu için "palyaço" dedi.

Taybi şu ifadeleri kullandı:

"Arap vatandaşlar ölmeye devam edecek çünkü onları koruyan bir polis, yok çocuklar da öldürülmeye maruz kalmaya devam edecek. Arapların öldürülmesi en son Bakan Ben-Gvir'i rahatsız eder. Araplar, yaşarken de öldüklerin de kendilerine karşı ayrımcılığa maruzdur"

Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik yerleşimci gözaltına alındı

İsrail polisinin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik Yahudi yerleşimciyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri Yahudilerin 5-13 Nisan'da kutladığı Hamursuz Bayramı arifesinde Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı (Aslanlı Kapı) yakınlarında kurban kesmeyi planlayan aşırılık yanlısı "Tapınak Dağına Dönüş" hareketine mensup iki kişiyi gözaltına aldı.

Fanatik Yahudi gruplar, Hamursuz Bayramı dolayısıyla takipçilerine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve cami avlusunda kurban kesme çağrısında bulunuyordu.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesi, İsrail polisinin pazartesi günü, Tapınak Dağına Dönüş hareketi lideri Rafael Morris’i, Mescid-i Aksa’da kurban kesmeye teşebbüs etmesi şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Aşırılık yanlısı grup, Yahudi yerleşimcilere çarşamba günü için Mescid-i Aksa’da kurban kesme çağrısı yapmış, Mescid-i Aksa’da kurban kesenlere 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 600 dolar), kurban kesme teşebbüsüyle gözaltına alınanlara ise 5 bin şekel (yaklaşık 1400 dolar) verileceğini duyurmuştu.

GAZZE ŞERİDİNDEN ROKETLİ CEVAP

İsrail işgal güçlerinin baskınları devam ederken Gazze şeridinden roketli saldırılar düzenlendi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridi çevresindeki Sderot kentinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Gazze şeridinden Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. Ayrıca Gazze şeridinden atılan 4 roketin de açık araziye düştüğü paylaşıldı.

İsrail basını, bir roketin Sderot kentinde sanayi bölgesine düştüğü ve hasara yol açtığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail polisinin, gece saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te olaylar çıktı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi çevresine yoğun takviye gönderdi. Doğu Kudüs'ün farklı mahallelerinde Filistinliler, İsrail polisine havai fişek atarak direnmeye çalıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gruplar halinde ulaşmaya çalışan Filistinlilere ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa çevresinde çıkan olaylarda 7 yaralıya müdahale ettiği ikisinin hastaneye kaldırıldığı paylaşıldı. Yaralanmaların kauçuk kaplı mermi ve darp sonucu oluştuğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale ederek kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.