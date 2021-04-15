'Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayın'

İsrail işgal güçleri, ramazan ayının ilk iftarı için Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da ezan okunan hoparlörün kablosunu kesti. İşgalci gücün ezanı hedef alan saldırısına Filistin yönetimi ve Hamas sert tepki gösterdi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki hoparlörün kablosunu kesmesinin ve ramazan ayının ilk günü akşam ezanının engellenmesinin mukaddesatın hürmetine ve ibadet özgürlüğüne karşı ırkçı bir saldırı olduğunu belirtti. Saldırının uluslararası insan hakları sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğunu kaydeden Rudeyne, uluslararası topluma İsrail’in ihlallerinin durdurulması için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

HEDEFLERİ KUTSAL DEĞERLER

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin bu tür uygulamalarının kutsal değerlere yönelik ırkçı bir saldırı ve ibadet özgürlüğünü ihlal etmek anlamına geldiğini kaydetti. “Bu eylemler, Siyonistlerin tüm Müslümanların duygularını ne kadar küçümsediğini ortaya koyuyor.” ifadesini kullanan Kasım, bu durumun insan hakları yasalarının ve normlarının etkisizliğini gösterdiğini kaydetti.

AKSA’YA SAHİP ÇIKILMALI

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise İsrail’in devam eden ihlalleri karşısında ramazan ayını geçirmek için Aksa’ya gidilmesi gerektiğini vurguladı. Hüseyin, işgal güçlerinin somut bir tehdit haline gelen saldırgan uygulamalarının yanı sıra Aksa’ya baskınlar düzenlediğini, ibadet edenleri engellediğini, ziyaretçilerine sıkı kısıtlamalar uyguladığını, Harem-i Şerif’in altında tüneller kazdığını belirtti.

ÜRDÜN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ürdün de, Mescid-i Aksa’da ramazanın ilk akşam ezanını engelleyen ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine müdahale eden İsrail’in Harem-i Şerif’e yönelik devam eden ihlallerine tepki gösterdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin uygulamalarının kabul edilemez olduğunu, Müslümanların duygularının provoke edildiğini, Aksa’nın saygınlığının yanı sıra yasal ve tarihi statükonun ihlal edildiğini ifade etti.

EGEMENLİĞİ İHLAL EDİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003’ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail’in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Yeni Şafak