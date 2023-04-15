Mescid-i Haram'daki serinliğin sırrı çözüldü

Dünya üzerindeki konumu nedeniyle genellikle sıcaklığın hakim olduğu İslam dininin merkezi olan Mekke'deki Mescid-i Haram'ı yıl boyunca dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman ziyaret ediyor.

Yazın sert ve sıcak havasına rağmen Mescid-i Haram'ı ziyaret edenler kutsal alanın zemininde yürürken çıplak ayaklar ise serinlik hissediyor.

Mescid-i Haram'ın zemininde yer alan mermerin altında soğuk su künkleri veya özel soğutma cihazları olduğuna dair bir inanış var.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Mescid-i Haram'ın zeminlerinin serinliği aslen Mekke'deki kullanılan mermerin kalitesinden kaynaklanıyor.

Mescid-i Haram'ın zemininde kullanılan Thassos mermeri, Yunanistan'ın Thassos adasının dağlarından özel olarak ithal ediliyor.

Thassos mermeri, kristal beyaz rengiyle öne çıkan, beş santimetre kalınlığıyla en saf ve en sağlam doğal taş türlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Thassos mermerinin özellikleri

Çıkarıldığı adaya istinaden bu adla anılan Thassos Mermeri, gece boyunca nemi çok küçük gözeneklerle içine çekerken, gündüzleri ise nemi dışarı atarak serinlik sağlıyor.

Bu doğal özellikler, Thassos mermerini Mescid-i Haram'ın zeminlerini, özellikle kabenin etrafındaki avluyu döşemeye uygun hale getirdi.

Mescid-i Haram'da kullanılan mermerlerin her bir çinisi kıble yönüne doğru yönlendirilmiş vaziyette.

Bu özellik, ibadet edenlerin yüzlerini Kabe'ye çevirmesine yardımcı oluyor.

Kral Halid bin Abdulaziz, 45 yıl önce Mescid-i Haram'ın genişletilmesine katkı sağladı.

Zeminin Thassos Mermeri ile döşenmesini ibadet edenler ve hacıların özellikle öğle vaktindeki konforunu arttırdı.

Suudi Arabistan Krallığı, dev kaya parçaları şeklinde ithal ettiği mermerleri özel Suudi fabrikalarında kalifiye teknik kadroların gözetiminde işleyerek belirli ebatlar ve özel standartlarla karo haline getirmek için kesiyor.

Suudi Arabistan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Mescid-i Haram'da umre ve namazlara ara verildiği dönemde Mescid-i Haram'da 4 bin mermeri değiştirdi.

Suudi Arabistan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı Teknik, Operasyonel ve Bakım İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mühendis Faris es-Saadi, başkanlığın Mescid-i Haram'ın restore dilip genişletilmesi için ana girişlerin periyodik bakımlarını yoğunlaştırarak mermer bakım işlerini denetlediğini söyledi.

Bakımın günün her saatinde 40'ı aşkın mühendis be teknisyen tarafından gerçekleştirildiğine değinen Saadi, çalışmaların uygulanması için ileri teknoloji ve uluslararası standartlara uygun en iyi malzemelerin kullanıldığına dikkat çekti.

Suudi Arabistan, sıcak iklim koşulları altında ibadet edenler ve umre yapanlar için uygun bir iklim ortamı sağlamaya katkıda bulunan yetenekleri kullanarak Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayabiliyor.