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Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ortadoğu 28.03.2021, 15:52 28.03.2021, 15:59
Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın çıktı. Harem alanının hemen yanı başında bulunan bir yapı içerisinde çıkan yangın nedeniyle siyah dumanlar yükseldi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber7

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#Mescidi nebevi
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