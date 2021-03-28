Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ortadoğu 28.03.2021, 15:52 28.03.2021, 15:59
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi yakınlarında yangın çıktı. Harem alanının hemen yanı başında bulunan bir yapı içerisinde çıkan yangın nedeniyle siyah dumanlar yükseldi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
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Kaynak: Haber7
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