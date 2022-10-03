Mikati: ABD'nin İsrail ile deniz sınırı için gönderdiği "teklifte" istediğimiz unsurlar mevcut

Mikati ve Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin 2 Ekim'de İsrail ile deniz sınırına ilişkin gönderdiği "yazılı teklif" üzerinde, "bazı mülahazatlarının" bulunduğunu dile getiren Mikati, "Teknik heyet notlarımızı aldı. ABD'li ara bulucuya (Amos Hochstein) gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

Anlaşmada istedikleri esas unsurların teklifte yer aldığının altını çizen Başbakan, "Sınır çizimi meselesi doğru bir istikamette ilerliyor ve Lübnan'ın birleşik bir tavrı var." dedi.

"İsrail tarafı ile birkaç gün içerisinde anlaşma imzalanması ihtimali var"

Mikati'den sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, "Herkes bu toplantıyı bekliyordu. Şüphesiz birleşik bir tutumumuz var. Lübnan'ın müzakereler sürecinde güçlü olmasının bir faktörü de budur." diye konuştu

"Lübnan'ın talep ettiği Kana Gaz Sahası'ndan İsrail pay alacak mı?" sorusu üzerine Saab, "Lübnan Kana sahasında tüm haklarını almıştır. Daha fazla konuşmaya gerek yok." yanıtını verdi.

ABD ve Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail ile ne zaman anlaşma imzalanacak sorusu üzerine Saab, "Gelişmeler çok hızlı yaşanıyor. İsrail tarafı ile birkaç gün içerisinde anlaşma imzalanması ihtimali var." dedi

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, deniz sınırı çizimi anlaşması hususunda, Lübnan'a ek gaz sahası açılmasına karşı çıkmadıklarını ve gaz sahasının gelirlerinden pay alacaklarını belirtmişti.