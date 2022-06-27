Mikati'yle görüşen Heniyye, Filistinli mültecilerin haklarının gözetilmesini istedi

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Heniyye, Mikati ile başta Mescid-i Aksa ve Kudüs olmak üzere Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Lübnan'da çeşitli kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin insan haklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini Mikati'ye aktardıklarını belirten Heniyye, mültecilere yönelik olumlu bir tutum sergilenmesini istediklerini kaydetti.

Mikati'den sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Heniyye, yine bir basın toplantısı düzenleyerek Filistinli mültecilerin durumuna değindi.

Heniyye, Birlemiş Milletlerin (BM) kamplara yönelik yardımlarının kısılması nedeniyle mültecilerin zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Philip Lazzarini, 15 Haziran'da Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, kampların ihtiyacı olan fonların temin edilmesinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtmişti.

BM verilerine göre Lübnan genelindeki 12 kampta yaklaşık 180 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

Hamas lideri Heniyye, Filistinli mültecilerle buluşmak ve temaslarda bulunmak üzere 21 Haziran'da Lübnan'a gelmişti.