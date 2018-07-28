Mısır, 75 İhvan üyesi hakkında idam kararı verdi

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Mısır'ın devlet destekli medyasının verdiği habere göre 75 Mısır vatandaşının İhvan üyesi oldukları ve 2013 yılında oturma eylemine katılmaları nedeniyle haklarında idam kararı verdi.

Kahire Suç Mahkemesinin cumartesi günü verdiği karar, Mısır Müftüsüne sunulacak. Mısır Müftüsünün görüşünün karar üzerinde bağlayıcı bir etkisi bulunmuyor. Tavsiye niteliğindeki görüşünü açıklayacak olan müftü, genelde mahkemenin aldığı kararın arkasında duruyor.

Dava dosyası Müslüman Kardeşlerin önderi Muhammed Badie'nin ve gazeteci Mahmud Ebu Zeyd'in de aralarında bulunduğu 739 sanığı içeriyor. Sanıklar 2013 yılında yapılan eylemlerde halkın mallarına zarar verdikleri gerekçesiyle suçlanıyorlar.

2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, o dönem Mısır Genelkurmay Başkanlığı yapan Sisi tarafından askeri bir darbeyle iktidardan indirildi ve cezaevine gönderildi. Mısır askeri, Mursi'ye destek amacıyla toplanan insanlara şiddetle karşılık verdi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği olaylarda birçok kişi de göz altına alındı.



Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 14:10