Mısır Anayasa Komisyonu'ndan muhalefete milli diyalog çağrısı

Mısır 2014 Anayasası Komisyonu Başkanı v, Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi önemli maddeleri içeren değişiklik teklifine karşı muhalefete milli diyalog çağrısı yaptı.

Amr Musa, yazılı açıklamasında, anayasada değişiklik yapılması öngörülen bazı maddeler konusunda belirsizlikler olduğunu söyledi.

Söz konusu belirsizliklerin kamuoyunda olumsuz etkiye yol açtığı, bunun da ülkede istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulunan Musa, fikrin bir başka fikir ile çürütülebilmesi ve yapılması düşünülen anayasa değişikliğinin kabul edilebilir olması gerektiğini ifade etti.

Musa, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anayasa değişikliği ile ilgili olarak muhalefete, parlamento başta olmak üzere çeşitli kurumlarda milli diyalog başlatılması çağrısında bulunuyorum.

Anayasa ile ilgili konularda şeffaflık ve fikir özgürlüğünün olması katiyetle gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili yapılacak değişikliğin, anayasanın ilgili diğer maddelerine uygun olması, bu makama olan saygının bir gereğidir.”

Mısır Parlamentosunda çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye yakınlığıyla bilinen "Mısır’a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdullah el-Asabi, 3 Şubat Pazar günü Anayasa değişiklik teklifini Parlamento Başkanı Ali Abdulal’e sunmuştu.

Mısır muhalefeti aynı gün sosyal medya üzerinden, "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyası başlatmıştı.

11 siyasi partinin temsilcileri, muhalif milletvekilleri ve kanaat önderlerinin de katılımıyla 5 Şubat Salı günü toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda “Anayasayı Savunma Koalisyonu” kurulmuştu.

Mısırlı muhalifler, teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Sisi’nin üçüncü dönem adaylığının önünün açılacağını savunuyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Arap Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunmuş olan Amr Musa, Mısır kamuoyu ve Arap dünyasında tecrübeli bir siyasetçi olarak biliniyor.