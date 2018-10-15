Mısır bu kez Rusya’yla ortak tatbikatta

Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamir Rifai tarafından yapılan açıklamaya göre paraşütçü birliklerin de katıldığı Mısır- Rusya arasındaki ortak askeri tatbikat 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Sözcü açıklamasında, terörle mücadele alanında özel askeri birliklerin savaş performansını arttırmayı hedefleyen tatbikatın, Mısır'ın hangi bölgesinde yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Dostuluğun Koruyucuları askeri tatbikatlarının ilki 2016'da Kahire'de, diğeri 2017'de Rusya'nın Novoroski kentinde gerçekleştirilmişti.

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Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tebuk 4" askeri tatbikatının ülkenin güneyindeki askeri bölgede dün başladığı ve birkaç gün devam edeceği ifade edilmiş, tatbikatın Mısır’ın güneyinde düzenlendiği belirtilmişti.

Tatbikatın iki ülke orduları arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği kaydedilmişti. Mısır Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu hedefin “bölgedeki mevcut zorluklar ışığında ortak eylem geliştirilmesi” sayesinde gerçekleştirilebileceği kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net