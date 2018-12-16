Mısır'da 4 bin 400 yıllık keşif

Bilimadamları Mısır'da, dün Kahire'nin güneyinde dört bin 400 senelik hiyeroglif ve heykellerle süslenmiş yeni bir mezar keşfetti. Kazının genişleyeceği ve daha fazla yeni bulguların elde edilebileceği açıklandı.

Eski mezarın Kahire'nin güneyinde yer alan Sakkara bölgesinde keşfedildiği belirtilirken Antik Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Veziri mezar için "Son yıllardaki nadir bulgulardan" dedi.

Keşfedilen mezarın Firavun Neferirkare Kakai'nin egemenliği döneminde inşa edildiği düşünülüyor.

Mezarın 10 metre boyunda üç metre genişliğinde ve üç metre yükseklikte olduğu bildirildi.

ESKİ MISIR'DA MUMYA

Eski Mısır 'da mumyalama, kişilerin sosyal konumuna göre farklı maddeler kullanılarak yapılıyordu. Kişi çok zengin ve üst düzey biriyse birçok farklı maddenin kullanıldığı zengin karışımlarla mumyalanırken kişi çok fakirse yalnızca tuzlu suda bekletilerek mumyalandığı da oluyordu.

Mumyalamanın dinsel bir anlamının da olduğu kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net