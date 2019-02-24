Mısır'da bir bayrak krizi daha

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesine ilişkin fotoğrafta Irak bayrağının bulunmaması, "bayrak krizi" tartışmasına neden oldu. Daha önce de Sisi ile görüşmek için ülkeye giden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ziyaretinde Suudi Arabistan bayrağı yer almamıştı.