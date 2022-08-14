Mısır'da bir kilisede yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Ortadoğu 14.08.2022, 13:57 14.08.2022, 14:21
Mısır Kıpti Kilisesi, Kahire'nin batısındaki söz konusu yangında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.
Reuters ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, 45 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yangının ayin esnasında, jeneratör patlaması nedeniyle çıktığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor.
Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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