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Mısır'da fabrikada patlama: 10 ölü

Suveyş kentinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 10 işçi hayatını kaybetti

Mısır'da fabrikada patlama: 10 ölü

Mısır’ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti.

Mısır yerel basını, Suveyş kentinin Ayn es-Suhna bölgesinde bir fabrikanın yakıt deposunun test edilmesi esnasında patlama meydana geldiğini aktardı. 

Patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 5 işçinin de yaralandığı aktarılan haberde, yaralanan işçilerin Suveyş devlet hastanesine nakledildiği kaydedildi. 

 Kaza ile ilgili Mısır resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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