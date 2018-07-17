Mısır'da halk plaja indi vatandaş denize giremez oldu

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Mısır'ın darbe ile gelen hükümeti İskenderiye'de turizmi teşvik etmek için kendi halkının plaja girmesini yasakladı.

Kahire'nin 140 mil kuzeybatısındaki Akdeniz sahilinde bulunan ikinci en büyük şehrinde karar sonrası, kent sakinleri ve tatilciler arasında tartışmalar yaşandı. Kararın dayanağı olarak gösterilen İskenderiye Seyahat Acenteleri Odası başkanı Ali El Manesterly tarafından önerilen planda, yalnızca yabancı ziyaretçiler için özel plajların tahsis edilmesi isteniyor .

İskenderiye merkezli bir sosyolog olan Amro Ali, kararla ilgili olarak "Bu, aşağılayıcı ve çok rahatsız edici" yorumu yaptı. Planın "oto-sömürgeciliğin bir biçimi" olduğunu kınayan Ali, İskenderiye'nin deniz seviyelerinin yükselmesi ve özelleştirilmesi nedeniyle plajlarını zaten kaybetmekte olduğunu belirterek , "Kalan halk plajlarının azlığı iyi durumda değil ve vatandaşları da ekledi. hala içeri girmek için ödemek zorunda. Var olan birkaç iyi kumsal, çok para harcıyor ve ortalama Mısırlıların ötesindedir, bu yüzden zaten bir sınıf engeli var. ” dedi.

İskenderiye'nin Al Masum Al Youm gazetesine verdiği demeçte, İskenderiye Seyahat Acenteleri Odası'nın Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya ile İskenderiye'yi üç Akdeniz ülkesinden gelen turist akışını artırma umuduyla bir turizm merkezi haline getirmek için anlaşma imzaladı .

Havalimanının yıllık yolcu taşıma kapasitesini 2022 yılına kadar 4 milyon yolcuya kadar artırmayı hedefleyen plan kapsamında, aynı zamanda 1,2 milyon olan mevcut kapasitenin üç katından fazla bir sürede , Alexandria'nın Borg El Arab Havalimanı'na direkt uçuşlar yapılacak . Buna paralel olarak, Manesterly'e göre, otel odalarının sayısı turizmde öngörülen büyümeye hitap edecek şekilde artırılacaktır.

Liman kentinde turistlere özel plajlar kurma kararını savundu ve bunun " İskenderiye'de plaj turizmini teşvik etme fırsatı yaratacağını " söyledi . Plajların yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanacağını da sözlerine ekledi.

"Yabancı düşmanlığına sebep olacak"

Arap Akademisi Bilim ve Teknoloji kütüphanesinde görevli İskenderiye sakini olan 49 yaşındaki Samira Abdül Meguid, “Yerlileri belirli plajlardan uzak tutmak ayrımcı ve muhtemelen yabancı karşıtı duyguları körükleyecek ” dedi. İki çocuk annesi olan Abdel Meguid, Al-Monitor'a ailesinin artık Alexandria'da yaz tatilini geçirmediğini söyledi. “ İskenderiye'nin aşırı kalabalık plajlarından kaçmak için tatilimizi kuzeybatı sahilindeki tatil yerlerinden birinde geçiriyoruz” diyerek, İskenderiye batısından Libya sınırı ile Salloum'a uzanan uzun sahil şeridinden söz etti.

90'ların ortasına kadar, İskenderiye Mısırlı tatilciler için popüler bir yaz yeri oldu, ancak bu artık değişti. Uzun yıllar süren devlet ihmali, nüfus artışı, sahil erozyonu ve ağır kirlilik, uzun zamandır Akdeniz'in mücevheri olarak kabul edilen kentte damgasını vurdu . İskenderiye daha da harap ve kalabalıklaştıkça, ülkenin zengin kesimi batıya doğru hareket ederek, yazlarını kıyı boyunca uzanan bakir sahil beldelerinde geçirdi.

Turistleri tacizden koruma niyeti

Bazı İskenderiye sakinleri, turistlere özel plajların şehre daha fazla ziyaretçi çekeceğini umuyor. Diğerleri, kadın yabancı ziyaretçilerin davranışlarını suç sayan bir yasaya rağmen Mısır'da yaygın olan cinsel tacizden korunma girişimi olarak görüyorlar. Geçtiğimiz Nisan ayında Mısır, her türlü tacizi ve turistleri rahatsız etmeyi engellemek için 10.000 Mısır sterline (558 $) kadar daha katı cezalar getirdi .

"Sadece turistlere ait plajların fikrini düşünenler pragmatiktir. Toplumun ve kültürün değiştiğini fark ederler. İskenderiye, bir zamanlar Mısırlılar ve yabancıların karıştığı kozmopolit bir şehirdi. Bugün, pek çok ziyaretçi - özellikle yabancı kadınlar - hissediyorum Mısır sokaklarında rahatsızlık verici ya da güvensiz yürüyüş. Bikinili kadınlar Mısırlılardan aynı sahneyi paylaşırlarsa tacizle karşı karşıya kalacaklar, "39 yaşındaki İskender Mira Adam Al-Monitor'a. Çevirmen ve editör olarak çalışan Adam, “Üzülmektense daha güvenli” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 12:09