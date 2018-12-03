Mısır'da ilk Japon okulu açıldı

Mısır'daki ilk Mısır-Japon okulu 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Kahire'nin kuzeyindeki El-Obour uydusu Qalyubiya'da açıldığını gördü.

Okul Mısır Eğitim Bakanı Tarek Shawki tarafından açıldı. Açılışa Mısır Yatırım Bakanı Sahar Nasr, Qalyubiya Valisi Alaa Abdel-Halim, ve Japonya'nın Mısır Büyükelçisi Masaki Noke katıldı.

2.000 metrekarelik bir alanda kurulan yeni okul, anaokulu ve ilköğretim için 22 sınıf ve 1500 metrekare oyun alanı içermektedir. Okul Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından 30 milyon Mısır lirasına inşa edilmiştir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net