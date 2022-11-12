Mısır'da otobüs su kanalına düştü: 19 kişi hayatını kaybetti

Dekahliye Emniyet Müdürlüğü, Mit Ghamr şehrinden Mansure istikametine doğru giden bir otobüsün içindeki yolcularla birlikte Dekahliye’de ‘Mansure-Aga’ yolu üzerindeki su kanalına düştüğüne yönelik bir ihbar aldı.



Mısır’ın El-Ahram gazetesine göre, Müdürlük ambulansların ve kurtarma araçların hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti. Ayrıca 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişi de kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



Sosyal Dayanışma Bakanlığı yaşanan kazanın ardından aile reisinin ölümü halinde 50 bin Mısır lirası, aile ferdinin ölümü halinde 25 bin Mısır lirası, her yaralı için hastanın hastanede kalış süresine göre 5 Mısır lirası ödeneceğini açıkladı. Ayrıca ailelere maddi yardım yapılmasına ve ailelerin ‘Tekafül ve Haysiyet’ maddi destek programına kaydedilmesine karar verildiğini belirtti.

Şarku’l Avsat