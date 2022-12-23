Mısır'da tedavi talebi reddedilen mahkum yaşamını yitirdi

Mısır'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasi mahkumların tıbbi ihmal ile karşı karşıya kalmaya devam ettiği bildiriliyor.

Son olarak Bedr Cezaevindeki siyasi mahkumlardan 32 yaşındaki Cihad Abdul Gani'nin "tıbbi ihmal" sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ikhwan Online'ın haberine göre, ağız ve gırtlak kanseri olduğu belirtilen Abdul Gani için tam teşeküllü bir hastanede tedavi görmesi amacıyla yapılan taleplerin Sisi rejimi yetkililerince birden çok kez reddedildiği ifade edildi.

"Son günlerini ailesi ile geçirmek istedi ancak izin çıkmadı"

Abdul Gani'nin son zamanlarının hapishane dışında ve çocuklarının yanında geçirmek istediği ancak bu talebin de geri çevrildiği belirtiliyor.

Mısır İnsan Hakları Ağı'na göre Abdul Gani son dönemde konuşmakta, yemekte ve içmekte epey güçlük çekiyordu.

Mısır'da cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde ölümlerin artışta olduğu kaydediliyor.

İnsan hakları örgütleri, Sisi rejimi yetkililerini tedavileri tam olarak karşılamayarak muhaliflerine karşı "ölümleri ağırdan alma politikası" izlemekle suçluyor.

Mısır'da 2013 darbesi sonrasında 60 bini aşkın kişinin siyasi gerekçelerle hapsedildiği biliniyor.

Cezaevlerinde işkence, taciz, tecavüz ve kötü muamelenin yaygın olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News