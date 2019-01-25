Mısır devrimin 8'nci yılı

Mısır’ı yaklaşık 30 yıl yöneten Hüsnü Mübarek’in devrildiği 25 Ocak Devrimi’nin 8. yılında ülke genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Mısırlı muhalif grupların eylem veya gösteri çağrısında bulunmadığı ülkede, başkent Kahire’nin Tahrir, Abdulmunim Riyad, Ramses ve Mustafa Mahmud gibi önemli meydanları ve caddelerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mısır ordusu da devrimin 8. yılında alınan önlemlere dair yazılı açıklama yayımladı.

Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, "25 Ocak Devrimi ve Polis Bayramı kutlamaları sebebiyle Mısır ordusu, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ülkenin bütün kentlerinde gereken güvenlik önlemlerini almış ve ana caddelerde devriyeler görevlendirmiştir." ifadelerini kullandı.

Mısır ordusunun şehirlerde konuşlandığı bölgelerin görüntüleri de resmi Facebook sayfasından paylaşıldı.

Giza, İskenderiye, Feyyum ve Kalubiyye gibi şehirlerin giriş-çıkışlarında da güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu.

Kaynak: AA