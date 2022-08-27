Mısır: Herkül 2 askeri eğitim faaliyetleri tamamlandı

Mısır Silahlı Kuvvetleri askeri sözcüsü tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, "Eğitim faaliyetleri birkaç gün boyunca Muhammed Necib Askeri Üssü'ndeki muharebe eğitim alanlarında ve kuzey askeri bölgesindeki eğitim alanlarında devam etti" dedi.



Sözcü eğitimin, silahlı kuvvetlerin kardeş ve dost ülkelerle deneyim aktarımı, değişimi ve askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak eğitim planı çerçevesinde verildiğini de sözlerine ekledi.



Mısır askeri sözcüsü, eğitimin son aşamasının, katılan güçlerin bir sınır köyünde terör yuvasına baskın yapma, boşaltma ve kontrolü yeniden ele geçirme misyonunun uygulanmasını içerdiğini söyledi.

Askeri sözcü, “Eğitimde uygulanan faaliyetler, katılan kuvvetlerin becerilerini geliştirmek, eğitimde kullanılan silah ve teçhizatın sergilenmesini sağlamak ve keşif ve pusu düzenleme konusunda eğitim vermek için birçok teorik ve pratik dersi içerdi” dedi.



Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, “Eğitim, kuvvetlerin eğitime katılan tüm unsurlar arasında ulaştığı yakın işbirliğinin boyutunu gösterdi. Özel Kuvvetlerin yöntem ve taktiklerinde yüksek düzeyde değişim ve savaş becerileri kazanma yeteneği açığa çıktı” ifadelerine yer verildi.



Eğitimden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Refik Arafat, yaptığı konuşmada, ‘eğitim aşamalarında gösterilen mükemmel seviye, çabayı ve katılan kuvvetlerin gerekli görevleri yüksek verimlilik ve doğrulukla yerine getirme yeteneğini’ övdü. Arafat eğitime katılan tüm personele teşekkür etti.