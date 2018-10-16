Mısır heyeti Gazze’de

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Mısır heyetinin bugün Hamas-İsrail arasındaki ateşkesi görüşmek için Gazze’ye geldiği öğrenildi.

Mısır heyetine Filistin’den sorumlu istihbarat görevlisi Ahmed Abdulhalık’ın başkanlık ediyor. Heyetin bugün sabah saatlerinde Beyt Hanun sınır kapısından giriş yaptıkları bildiriliyor.

Geçtiğimiz Ağustos’ta iki taraf, Hamas-İsrail ateşkesini, Hamas-el Fetih gerilimini ve Gazze’deki insani krizi görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmişti.

Konuyla ilgili el Fetih’ten yapılan açıklamada ise, kendilerinin de taraf olduğu bu nedenle Mısır heyetini Ramallah’ta görüşmeye bekledikleri kaydedildi.

Ayrıca el Fetih yetkilileri, Hamas’la aralarında uzun süredir mevcut olan gerilimi de düşürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net