Mısır İsrail'e

Mısır, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki askeri çalışmalarının tamamını acilen durdurmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze bölgesinde tansiyonun yükselmesi ve kayıplardan dolayı derin endişe duyulduğu ifade edilerek, İsrail'den Gazze'deki askeri faaliyetlerinin tamamına son vermesi istendi.

Şiddetten kaçınılması ve bölgede acilen sükunetin yeniden sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında insani durumu daha da kötü hale getirecek, bölgedeki barış imkanlarını daraltacak ve Filistin halkına meşru haklarını yeniden elde etmesine engel olacak her türlü eylemden uzak durulması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Filistin topraklarında yükselen tansiyonun olumsuz ve tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar, bölgede artan gerilimin ardından bu akşam Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin Gazze'ye sızması gerginliğin fitilini ateşledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

AA