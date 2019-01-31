Mısır istihbarat yetkilileri Gazze’de

Mısır İstihbaratı Servisi’ne (GIS) ait bir heyet, İsrail’le Filistin arasındaki arabuluculuk kapsamında Gazze’ye ulaştı. Gazze 2007’den bu yana Hamas idaresinde yer alıyor.

GIS Filistin Direktörü Ahmed Abdelhalık öncülüğünde gelen heyetin Gazze’de bir dizi görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

İki aydan fazla bir süredir Mısırlı yetkililer Filistin ile İsrail arasında mekik dokuyor.

Mısır’ın İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ortamının oluşmasını ve Hamas’ın Fetih hareketiyle arasında uzlaşma oluşturmak istediği kaydediliyor.

Ancak Filistin-İsrail barışının uzun vadede “Yüzyılın anlaşması” denilen Ortadoğu’da yeni bir düzene yönelik geçiş sürecinde bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

