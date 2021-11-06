Mısır-Katar ilişkileri onarıyor

Mısır güvenlik güçlerinin, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarındaki gösterileri dağıtmasının ardından ülkedeki tüm ofislerini kapatan Al Jazeera'nın 25'inci kuruluş yıl dönümüyle eş zamanlı olarak Mısır'da reklam verdiği görüldü.

Mısır ve Katar basını reklam panolarını haberlerine taşıdı. El-Mısri Gazetesinin bugünkü sayısında, söz konusu olay, "Al Jazeera Televizyonunun reklamları Kahire sokaklarında yerini aldı" şeklinde servis edildi.

Haberde, Mısır'daki en uzun köprü olan 6 Ekim Köprüsüne yerleştirilen reklam panosunda "Yeni haber stilini şimdi keşfet... Al Jazeera, yeni bir başlangıç" yazdığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi'nin, geçen hafta, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bir araya geldiği ve samimi pozlar verdiği görüşmeye dair açıklamasına atıfta bulunulan haberde, söz konusu gelişmeyle Mısır-Katar ilişkilerindeki iyileşme arasındaki bağlantıya vurgu yapıldı.

Katar'dan yayın yapan Eş-Şark Gazetesi ise Mısırlı aktivistlerin, 6 Ekim Köprüsündeki reklam panolarına dair paylaşımlarda bulunduğunu ifade etti.

Al Jazeera Televizyonu ise bu durumun, Mısır ofisinin yeniden açılmasının ön hazırlığı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Al Jazeera, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının ardından Mısır'daki ofislerini idari olarak kapatmış, 1 ay sonra da Mısır yargısı Al Jazeera Mubasher Mısır'ın kapatılmasına karar vermişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, 2017 yılında yaşanan Körfez krizinin ardından, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesiyle düzelmeye başlamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atılmıştı. Bu kapsamda iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.

Al Jazeera Televizyonu yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk defa 31 Temmuz'da Mısır'dan canlı yayın yapmıştı. Akşam haberleri kuşağında, eski Filistin muhabiri Şirin Ebu Akla yayına bağlanarak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Mısır'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgi vermişti.