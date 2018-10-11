Mısır kilise saldırısı kararını açıkladı

Mısır mahkemesi 2016 ve 2017 yıllarında İskenderiye ve Tanta şehirlerinde aralarında Kıpti Kilisesi’nin de bulunduğu üç kiliseye ve bir polis merkezine gerçekleştirilen saldırılarda olaya karıştıkları gerekçesiyle 17 kişiyi idama mahkum etti.

2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen saldırılarda toplamda 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Mahkeme olaylarla ilişkilendirdiği 19 kişiyi de ömür boyu hapse çarptırdı. Dokuzunun 15'er yıl ve birinin ise 10 yıl ağır hapsine karar verdi. Hayatını kaybeden iki sanık hakkında ise dava düşürüldü.

Kararın temyize gidebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 18:02