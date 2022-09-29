Mısır para birimi dolar karşısında sert bir düşüş yaşadı

Mısır'da son altı ayda döviz kıtlığı yaşanırken, bankalar ve ithalatçılar ödeme yapmak için dolar arayışına girmeye başladı.



Temel ürünler karşılanırken yaşanan yüksek maliyet, Rus ve Ukraynalı turist sayısındaki düşüş gibi nedenler piyasada dolar krizine yol açtı.



Mısır cüneyhi bugün dolar karşısında 19.44 ila 19.53 arasında işlem gördü.



Refinitiv verilerine göre, cüneyh en son 21 Aralık 2016'da dolar başına 19,80'e ulaştığında rekor bir düşüş kaydetmişti.



Bankaların bugün doları 23.25 ve 22.35 cüneyhten sattığı ifade edildi.



Mısır, Mart ayından bu yana Uluslararası Para Fonu ile bir yardım paketini müzakere ediyor.

Şarku’l Avsat