Mısır petrol ve doğalgaz arayışlarını hızlandırdı

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Mısır, Sina Yarımadası açıkları ile Süveyş Körfezi'nde petrol ve doğalgaz arayacak.

Mısır, Kuzey Sina Yarımadası'nın Akdeniz açıkları ve Süveyş Körfezi'nde petrol ve doğalgaz aramaları için harekete geçtiğini duyurdu.

3 arama kuruluşu ile anlaşma imzalandı

Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili 2'si İngiliz 1'i Mısır şirketi olmak 3 arama kuruluşu ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Mısır'a maliyeti 6 milyon dolar

Anlaşmalardan ilkinin İngiliz şirketi "GHP" ile yapıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu anlaşmayla 4 kuyu açılmasının planlandığı ve bunun Mısır'a maliyetinin 6 milyon dolar olduğu kaydedildi.

İkinci anlaşmanın bir diğer İngiliz şirketi "Bronco", üçüncü anlaşmanın ise "Mısır Devlet Petrol Şirketi" ile yapıldığı aktarılırken bu iki anlaşmanın maliyeti hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi.

Mısır Petrol Bakanı Tarık Molla daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkesinin 2013 yılından bu yana petrol ve doğalgaz aramalarına hız verdiğini ve bu bağlamda Mısır'da faaliyet gösteren şirketlerle 83 anlaşma imzalandığını belirtmişti.