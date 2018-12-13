Mısır protestolara engel olmak için sarı yelek satışını kısıtladı

Mısır'ın darbe ile gelen lideri Abdülfettah Sisi, 2011 ayaklanmasının yıldönümü öncesinde göstericilerin Fransız protestocularını taklit etmesinin önüne geçmek için şimdiden sarı yelek satışlarını kısıtlama kararı aldı.

Perakendeciler, güvenlik ekipmanı satıcılarının, sarı yelek toptan satışını sadece polis onayını alan doğrulanmış şirketlere satabileceğini belirtti.

Yetkililer, esnaftan sarı yelek almak isteyen olursa güvenlik birimlerine rapor etmesini istedi.

Bazı dükkânlar kıyafetleri satmama sözü veren bir kağıt imzaladılar.

Satış kısıtlamaları Ocak ayı sonuna kadar yürürlükte olacak.

Yakıt diye başladı hükümet istifa diye devam etti

Başlangıçta Fransa'da artan yakıt fiyatlarına itiraz eden protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikaları hakkında daha geniş bir hoşnutsuzluk protestolarına dönüştü.

Dört haftalık şiddetin ardından Macron asgari ücret artışı ve vergi imtiyazları vermeyi kabul etti.

Belçika ve Hollanda da dahil olmak üzere Fransa dışındaki protestocular da Sarı Yelek protesto giysisini kabul ettiler. İngiliz haber sitesi The Independent , Tunus'ta "kırmızı yelek" hareketi başlattığını bildirdi .

Hüsnü Mübarek ve Ocak 2011

Eski lider Hüsnü Mübarek'i deviren devrim 25 Ocak 2011'de başladı ve yetkililer protestocuların önceki yıllarda olduğu gibi tarihi de işaretlemeye çalıştıklarından korkuyorlar.

Bu arada, bazı dükkânlar kıyafetleri satmama sözü veren bir kağıt imzaladılar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net