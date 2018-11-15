Mısır sokaklarından Müslüman Kardeşler'in isimleri siliniyor

Mısır'daki pek çok sokak ve meydan, Müslüman Kardeşler liderlerinin ve üyelerinin isimlerini taşıyor. Ancak bundan sonra bu isimleri Mısırlılar pek göremeyecek.

Mısır hükümeti, seçimle gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında asker ibir darbe ile görevden indirilmesi sonrasında terör örgütü olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler'in liderlerinin ve önde gelen üyelerinin isimlerini taşıyan sokak adlarını kaldırmaya yönelik bir kampanya başlattı.

21 Ekim'de Minya Valisi Hüseyin, Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el-Banna'nın isminin verildiği bir sokağın ismini Hz. Muhammed (Sav)'in yoldaşlarından biri olan Hz. Ömer İbn el-Hattab olarak değiştirdi.

Vali Hüseyin, Minya genelinde sokak ve meydanların her birinin isimlerinin incelemeye tabi olacağını belirtti. Açıklamasında, “ Müslüman Kardeşler üyelerinin isimlerini taşıyan sokaklar, topluma olumlu etkisi olan tarihi ve kamuoyunun yanı sıra, ölen askerlerin isimleri ile değiştirilecek” dedi.

Avukat Ayman Mahfouz 23 Ekim'de Cumhuriyet Savcısı Nabil Sadek'e, Kahire'de ve diğer valiliklerde Müslüman Kardeşlerin liderlerinin ve mensuplarından isimlerinin verildiği yüzlerce sokağın arandığını söyleyen bir şikayette bulundu .

Mahfouz, Google Haritalar uygulamasının Kahire, Qalubiya, İskenderiye, Gharbiya, Daqahliya, Menoufia, Beni Sueif ve Minya'daki sokaklarının Hasan el-Benna ve eski lider Seyyid Kutub olarak isimlendirildiğini gösterdiğini söyledi. Müslüman Kardeşler'in terör listesine alınmasından sonra Mısır'da daha birçok küçük cadde, meydan ve sokaktaki isimlerin Google Haritalar’da görünmediklerini belirtti.

İsimler kaldıkça halkın gözünde kahraman gibi gözükecekler

Mahfouz, “Sokakların Kardeşlik üyelerinin isimleri ile isimlendirilmesi, devletin bu yasaklı grupla mücadele politikasını zayıflatıyor” dedi. İsimleri muhafaza etmenin, bu figürlerin halkın gözünde kahraman gibi görüneceğini ekledi.

Sokak adları iki yıl önce çeşitli illerde yeniden adlandırılmaya başlandı. 2015 yılı Ağustos ayında Kahire, 2015 yılında konvoyunun hedef alındığı bir saldırıda öldürülen eski Cumhuriyet Başsavcısı Hişam Berakat'ın ardından, Kardeşliğin 2013 yılında popüler bir oturum düzenlediği Rabia el-Adeviye Meydanının adı Hişam Berakat olarak değiştirildi.

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Gamal Abdel Gawad, Al-Monitor'a yaptığı açıklamada kararın geç verişmiş bir karar olduğunu belirterek övgüyle bahsetti. Kardeşlik mensuplarının adını taşıyan caddelerin grubun toplumdaki etkisini ve vatandaş üzerindeki etkisini yansıttığını söyledi. Gawad, “Sokaklara bu insanların isimlerini vermek de toplumun bir kısmına saygı duyulduğunu ve devletin geçmişte Müslüman Kardeşler ile ideolojik bir anlaşmazlığa sahip olmadığını yansıtıyor” dedi.

Meclisten Mohamed Ebu Hamed, sokakları yeniden adlandırma kararının, Müslüman Kardeşler'in bir terörist grup olarak tanımlanması sebebiyle mantıklı olduğunu söyledi. “Kardeşlik üyelerinin ve liderlerin isimlerinin Mısır sokaklarında ortaya çıkması irrasyoneldi. Bu teröristlerin isimleri sokak tabelalarında nasıl görünebilir? ” diye konuştu.

Ebu Hamed, Kardeşlik üyelerinin isimlerinin kaldırılmasının, terörizm ve aşırıcılık konusunda daha geniş bir çatlağın parçası olarak geldiğini kaydetti. “Bu insanları onurlandırmamalıyız, aksine terörist saldırılarda öldürülen askerlere saygı göstermeliyiz” dedi.

Sıradan vatandaşlar, Kahire ve ülkenin diğer bölgelerindeki bazı sokakları yeniden adlandırma hareketini memnuniyetle karşıladılar. Ancak, eski isimlerin onlarca yıldır kullanıldığı gibi, birçok kişinin yeni isimleri kullanmaya başlamasının zor olacağını söylediler.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 14:17