Mısır su tasarrufu için gözünü camilere dikti

Dini ve turistik mekanlarıyla ünlü Mısır su tasarrufuna gideceğini duyurdu. Abdest musluklarının azaltılması ve pisuvar kullanımının yaygınlaştırılması için Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Su tasarrufuna öncelikle camilerden başlanacağının açıklanması üzerine halktan tepkiler yükseldi. Yönetim pilot uygulama olarak Seyyide Nefise Camii’nden başladıklarını, ardından diğer bölgelere yaygınlaştırılacağını ekledi.

Sıcak hava şartlarına sahip Mısır’da temizliğin önem arz ettiği bildiriliyor. Camilerde suyun kısılması ve yeterli temizlik şartlarının oluşmaması nedeniyle hastalık risklerinin artabileceği konusunda Mısır’a uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

