Mısır: Ülkelerin büyük çoğunluğu, COP27 başkanlığı önerisini ‘dengeli’ buluyor

AFP’nin haberine göre Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilen COP27’nin uzatılmasının ardında yoğun geçen müzakerelerin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Şukri, “Tarafların büyük çoğunluğu bana metni dengeli bulduklarını ve fikir birliğine varmak için potansiyel bir atılım sağlayabileceğini bildirdi” dedi.



Tarafların kararlılıklarını ortaya koymaları gerektiği ve uzlaşmaya varmaları gerektiğinin altını çizen Şukri, önerilen metnin 1,5 santigrat derece hedefini canlı tuttuğunu söyledi.



Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede mihenk taşını oluşturan Paris İklim Anlaşması’nın, ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre iki santigrat derecenin altında, mümkünse 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması hedefini şart koşuyor.



Geçtiğimiz yıl Glasgow'da düzenlenen iklim konferansında katılımcılar hedefi ‘canlı’ tutma sözü vermişti. Ülkeler karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini her yıl artırma konusunda anlaştı.



AB, günün erken saatlerinde ‘sonuç olmamasının’ kötü bir anlaşmadan daha iyi olduğunu kaydetti.



Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Kötü bir sonuçtansa hiç sonuç almamayı tercih ederiz" dedi.

Şarku’l Avsat