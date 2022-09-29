Mısır ve El Ezher, Karadavi'nin ölümünü neden görmedi?

Arabi21'in haberine göre, El Ezher Vakfı ve kurumun başkanı Şeyh Ahmed el Tayyib, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve en meşhur Ezher mezunlarından Yusuf el Karadavi'nin ölümüyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Sosyal medya ağlarında yapılan birçok yorumda El Ezher Başkanı El Tayyib'in İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından taziye mesajı gönderdiğini ancak Yusuf el Karadavi'nin ölümünü 'görmezden geldiği' savunuldu.

Bir başka El Ezher alimi olan Muhammed el Sagir tarafından yapılan açıklamada ise Mısır Vakıflar Bakanlığı'nın WhatsApp grubu üzerinden imam ve vaizlere gönderdiği mesajlarda Karadavi için cenaze namazı kılmamalarının istendiği öne sürüldü.

Mısır'daki camilerde Yusuf el Karadavi için cenaze namazı kılınmaması konusunda uyarı yapılan mesajda ayrıca vaazlarda Karadavi ile ilgili konuların işlenmemesi de istendi.

Mısır medyası da Yusuf el Karadavi'nin ölümünü ya görmezden geldi ya da birkaç saniyelik haberlerle geçiştirdi.

Mısır'ın önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri medya kanalları da Yusuf el Karadavi aleyhinde haberleri dolaşıma soktu. Suudi Arabistan merkezli Okaz gazetesi Karadavi için "Terör Müftüsü" ifadesini kullandı.

Uzun yıllardır Katar'da yaşayan Yusuf el Karadavi, 2017 yılına kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki resmi ve dini kurumlar tarafından saygı gören bir isimdi. Ancak Karadavi'nin Katar'da yaşaması ve Suudi Arabistan ile BAE'nin bir süre sonra Katar ile ilişkilerinin bozulması, bu ülkelerin Karadavi karşıtı bir tutum sergilemesine de neden oldu.

Kaynak: Mepa News