Mısır ve Kazakistan'ın gündeminde ekonomi var

Mısır heyeti ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında ekonomik işbirliği fırsatları hakkında üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Kazakistan'a gidiyor.

30 kişiden oluşan heyet, mühendisler ve gıda, inşaat, madencilik, mobilya şirketlerinin temsilcilerinden oluşuyor.

Kazakistan'ın Kahire Büyükelçisi Arman Isagaliev'in MENA'ya verdiği demeçte, Mısır heyetinin; dış ekonomi, sanayi, tarım ve sağlık bakanlıklarının kritik birimlerinde görev yapan üst düzey yetkililerle görüşmeleri planlanıyor.

Isagaliev, ekibin ayrıca Mısır ve Kazak özel sektörleri arasında işbirliğini ilerletmenin yollarını arayacak olan ortak iş forumuna katılacağını açıkladı.

Ülkesinin Kahire'nin Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret bölgesi kurma çabalarını da desteklediğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net