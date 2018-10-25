Mısır ve Rusya arasındaki tatbikat sona erdi

Mısır ve Rusya silahlı kuvvetlerince düzenlenen "Dostluğun Koruyucuları 3" adlı ortak askeri tatbikat sona erdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Rus paraşütçü birliklerinin katılımıyla Mısır topraklAarında gerçekleştirilen ortak tatbikatın sona erdiğini belirtti.

Rifai, tatbikatın son aşamasında bir yerleşim bölgesinde bulunan terör yuvalarına başarılı şekilde hava indirme operasyonu gerçekleştirildiğini ve olay mahallinde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Tatbikatta hedeflerin tespiti için hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile diğer araçların kullanılması ve hassas devlet binalarının koruması gibi konularda tecrübe paylaşımı ve teknoloji naklinin yapıldığı kaydedildi.

Mısır ve Rusya silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikat 15 Ekim'de başlamıştı.

"Dostluğun Koruyucuları" tatbikatının ilki 2016'da Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılmıştı.

Kaynak: AA