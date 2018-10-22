Mısır ve Ürdün arasında enerji anlaşması

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Petrol Bakanı Tarık el-Molla Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede enerji alanında ve özellikle de doğalgaz projelerinde iş birliğinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Diğer taraftan Ürdün Başbakanı Rezzaz'ın "Mısırlı uzmanların tecrübelerinden istifade etmenin kendileri için son derece önemli olduğunu" söylediği bildirildi.

İki ülke yetkilileri dün petrol ve doğalgaz üretimi konusunda tecrübe aktarımı, teknoloji transferi ve eğitim alanlarında işbirliğine yönelik bir protokole imza atmıştı. Mısır Petrol Bakanlığı da 2019'da Ürdün'e doğalgaz sevkiyatına başlanacağını duyurmuş ancak sevk edilecek doğalgaz miktarı hakkında detaylı bir bilgi vermemişti.

Ürdün'e 2004-2012 yıllarında günde 250 milyon metreküp doğalgaz ihracatı yapan Mısır, 2012'de boru hatlarına yapılan bombalı saldırıların ardından Ürdün’e yaptığı sevkiyatı sona erdirmişti.

Mısır son dönemde enerji hamleleriyle ön plana çıkıyor. İsrail ile de doğal gaz anlaşması yapan Mısır yönetimi ülkenin en büyük rafinerilerinden birini İsrail’e satmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

