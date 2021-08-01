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Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de devam eden yangınlar nedeniyle Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Ortadoğu 01.08.2021, 01:44 01.08.2021, 01:49
Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Mısır yönetimi, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarının büyük üzüntüyle takip edildiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, Mısır'ın bu doğal afetle mücadelede kardeş Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

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#Mısır
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