Türkiye'den Kahire'ye giden Mısırlı gazeteci tutuklandı

Sisi rejimi yeni ABD başkanı Joe Biden’in göreve gelmesinin ardından özgürlükleri kısıtlamayacağını vaat etmiş ve bazı gazetecileri serbest bırakmıştı. Ancak İstanbul’dan Kahire’ye giden Mısırlı ünlü gazeteci Cemal el-Cemal, Kahire Havalimanı’nda tutuklandı.

Ailesi, hakkında açılmış bir dava olmadığını belirttiği gazetecinin bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve kendisinden haber alamadıklarını duyurmuştu. Mısır Gazeteciler Sendikası’ndan bir kaynak el-Cemal’in yargıya hakaretten 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını iddia etti. Gazetecinin sorguya çekildikten sonra Tora Hapishanesi’ne nakledileceği öne sürüldü.

El-Cemal’in tutuklanması tepkilere yol açtı. Arap Medyası Özgürlük Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Gazeteci Cemal el-Cemal’in, herhangi bir suçlamayla açılmış davası yoktu. Mısır anayasası hükümlerine göre dilediği gibi Mısır’a seyahat etme hakkına sahiptir. Tutuklanması ve bunun gizlenmesi anayasa hükümlerine, basın özgürlüğüne ve bağımsız gazetecilere yönelik açık bir ihlaldir. Mısırlı yetkilileri El-Cemal’i serbest bırakmaya çağırıyoruz” denildi.

Tamamen kuşatıldım demişti

Mısır’daki darbenin ardından 9 Eylül 2014’te rejimi eleştirdiği için el-Tahrir gazetesindeki yazılarına son verilen Cemal el-Cemal’in el-Yevm gazetesindeki köşesi de elinden alınmıştı. Bu süreci sosyal medya hesabında “Tamamen kuşatıldım ve özgürce yazdığım son platformu da kaybettim” diye duyuran El-Cemal, İstanbul’a gelmiş ve çeşitli internet sitelerinde yazmaya devam ediyordu.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 08:58