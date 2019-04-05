Modi, BAE'nin en yüksek nişanına layık görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, ülkesinin en yüksek ‍ sivil onuruna sahip yüksek nişan olan "Zayed Nişanı"nı Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi verdi. Ödül, Modi'nin iki ülke arasındaki uzun süreli dostluk ve ortak stratejik işbirliğini pekiştirmedeki rolünü takdir için verildi.

Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Hindistan Başbakanı'nın stratejik ilişkiler düzeyindeki ikili bağların güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. BAE'nin Hindistan'la paylaştığı tarihsel ilişkinin stratejik olarak yenilendiğini ve geleceğe hazırlık için güçlendirildiğini açıkladı. Hint toplumunu çeşitliliğinde, özellikle hoşgörü, bir arada yaşama ve saygı içinde karakterize eden değerleri övdü.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 07:48