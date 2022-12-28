Mossad ajanı Cohen'in kızı, babasının naaşını Suriye'den almak için BAE'den yardım istedi

Ünlü İsrailli istihbaratçının kızı Sophie Ben-Dor, İsrail’in "i24 Arapça" kanalına konuştu.

Ben-Dor, "İsrail'de ve uluslararası arenada önemli rolü olan BAE'lilerden arabuluculuk yaparak bize yardım etmelerini ve babamın cenazesinin geri verilmesi için Suriyelilerle anlaşmaya varmalarını umuyor ve rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ben-Dor, Abu Dabi yönetiminden bu konuda resmen yardım talebinde bulunmak için Tel Aviv'deki BAE Büyükelçiliğine başvurabileceğini söyledi.

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, "Kemal Emin Sabit" takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.

Cohen, Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktarmıştı.

Suriye istihbaratınca yakalanmasının ardından idama mahkum edilen Cohen, infazın engellenmesi için yürütülen tüm uluslararası girişimlere rağmen Suriye rejimi tarafından 18 Mayıs 1965'te Şam’ın merkezindeki Merce Meydanı'nda asılarak idam edilmişti.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in 2019 yapımı "The Spy" (Casus) dizisine konu olan Cohen'in hayatı, popüler kültürde de yer edinmişti.