MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Ortadoğu 31.03.2021, 10:03
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmediği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
AA
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