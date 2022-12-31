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Muhalif Kürt siyasetçiler terör örgütü tarafından kaçırıldı

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Suriye’nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı.

Ortadoğu 31.12.2022, 12:56 31.12.2022, 13:19
Muhalif Kürt siyasetçiler terör örgütü tarafından kaçırıldı

Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor Ahmed, PKK/YPG’nin 28 Aralık'ta Malikiyye'de muhalif siyasetçiler Hüseyin Süleyman ve Bülent Molla İsmail'i araçlarına akaryakıt aldıkları sırada kaçırdığını söyledi.

Ahmed, kaçırılan kişilerin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bileşenlerinden ENKS mensubu olduğunu belirtti.

Ahmed, kaçırılmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan Kürt siyasetçilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

#Hüseyin Süleyman #Bülent Molla İsmail
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