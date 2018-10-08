Muhalifler ağır silahları çekme işlemini bitirdi

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında sürecinde sona gelindi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti.

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan hatta çeşitli silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

REJİMİN İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Yerel ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimi son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenledi.

Esed rejimine bağlı birlikler, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya, Buvayda, Mansura ve Tel Vasıt köyleri ve Latamne beldesi ile İdlib ilin güneybatısındaki Naciye ve Kebine köyleri ile Lazkiye iline bağlı Türkmendağı'ndaki Sarraf köyü ve çevresine top atışı gerçekleştirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 15:26