Keşmir'de kepenkler Muhammed Afzal Guru için açılması

Hindistan'da 2001 yılında parlamentoya düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan Keşmirli Muhammed Afzal Guru'nun idamının 8. yılı dolayısıyla Cammu Keşmir'in birçok yerinde işletme ve dükkanlar hizmet vermedi.

Srinagar'da, Guru'yu anmak için halkın çoğu dışarıya çıkmazken, yüzlerce polis ve asker devriye gezdi.

Bazı kontrol noktalarında hükümet güçleri, araçlarda arama yaptı.

İşletme ve dükkanların hizmet vermediği kentte Guru'nun eski ölüm yıl dönümlerine kıyasla, Hindistan karşıtı herhangi bir grubun, grev ya da protesto çağrısı yapmaması dikkati çekti.

Keşmirlilerin büyük bölümü, Guru’nun haksız yere idam edildiğini düşünüyor. Hindistan'da 2001'de parlamentoya düzenlenen saldırının ardından tutuklanan Guru, 9 Şubat 2013'te idam edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA