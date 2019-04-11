Muhammed bin Zayed, Çeçen Devlet Başkanını kabul etti

Abu Dabi'nin Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ülkeyi ziyaret eden Çeçen Devlet Başkanı Ramzan Kadırov'u kabul etti.

Qasr Al Bahr Majlis'te yapılan toplantıda, Çeçenistan'la işbirliğinin iki dost halkın yararına çıkarılması konusu görüşüldü. İki lider, tüm cephelerde işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı ve karşılıklı çıkarların bir kısmını gözden geçirdi.

Toplantıya katılanlar arasında Abu Dabi Hükümdarı Al Ain Bölgesi Temsilcisi Şeyh Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, Suroor bin Muhammed Al Nahyan, Şeyh Issa bin Zayed Al Nahyan, Zayed bin Sultan Al Nahyan Vakıf ve İnsani Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı General Şeyh bin Zayed Al Nahyan, Zayed Yüksek Kararlılar Örgütü (ZHO) Şeyh Halid bin Zayed Al Nahyan, Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan ve Şeyh Hamdan bin Mubarak Al Nahyan isimleri katıldı.

Kaynak: BAE Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 09:24