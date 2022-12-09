Muhammed Menfi: “Riyad Zirvesi, Arap-Çin ilişkilerinde tarihi bir durak olacaktır"

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nde ülkesini temsil eden Menfi, Arap-Çin ilişkileri ve zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyada hızlı gelişen ekonomik ve politik gelişmelerin ışığında ortaklık kavramının tanımlanmasında gelenekselleşmiş tanımlardan kaçınma konusunda daha fazla esneklik gösterilmesi gerektiğini kaydeden Menfi, “Riyad Zirvesi, Arap-Çin ilişkilerinde tarihi bir durak olacaktır.” dedi.

Menfi, 2004’te gerçekleştirilen Arap-Çin İşbirliği Konferansı dışında, Arap-Çin ilişkilerinin büyük önem arz ettiğini belirterek, Arap dünyasının ticaret hacmi münasebetiyle Çin’in en büyük ticaret ortakları sıralamasında yedinci sıraya yükseldiğini ifade etti.

Söz konusu zirvenin, Pekin-Arap ülkeleri ilişkilerinde önemli bir durak olduğunu vurgulayan Menfi, ilişkilerin, halkların seçim hürriyeti, ortak çıkarlar ve devletlerin egemenliklerine saygı çerçevesinde kurulduğunu kaydetti.

Menfi ayrıca, Libya-Çin ilişkilerinin Pekin yönetiminin 1951 yılında Libya’nın bağımsızlığını desteklemesinden bu yana sürdüğünü, iki ülkenin 1995’ten 2020’ye kadar yıllık yüzde 17’den fazla artış gösteren bir ticari ilişkiye de sahip olduğunu sözlerine ekledi.