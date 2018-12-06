Mülteciler Lübnan’dan geri dönüyor

Lübnan emniyetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli yerlerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak döndükleri açıklandı.

Ülkelerine dönen mültecilerin çoğunluğunun Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus ve Akkar şehirlerinde yaşadıkları bildirildi.

Mültecilerin Abboudieh, Al-Zamarani ve Masnaa sınır kapıları üzerinden çıkış yapacakları ifade edildi.

Lübnan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin, ciddi bir baskıya maruz kaldıkları belirtiliyor. Suriye istihbaratının etkili olduğu Lübnan’da, mültecilerin çeşitli baskılarla karşılaştıkları söyleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

