Münbiç'i PKK'dan temizlemeye aşiretlerden destek

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği kurultayda asılan pankartlarda, "Sevgiyle birlikte yaşayalım", "Adalet kurumlarını desteklemeye evet" ve "El ele bu şehri inşa edip geliştirelim" ifadeleri yer aldı.
Kurultayda evlerine yeniden dönmek istediklerini vurgulayan aşiret temsilcileri, Türkiye'nin YPG/PKK'yı Münbiç'ten çıkarma çabasını desteklediklerini vurguladı.
Kurultayın ardından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik tutumuna destek vurgusu yapılırken, örgütün bölge halkına karşı uyguladığı ayrımcılık ve bölgenin demografik yapısını değiştirmesi kınandı.
Kaynak: Ajanslar