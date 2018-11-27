Münbiçli aşiretlerden PKK’ya tepki

Suriye'de toprakları terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Münbiç'te aşiretler, örgütün ilçedeki gençleri zorla silah altına alma girişimlerine tepki göstererek, Münbiçlileri örgüte karşı birlik olma ve ortak davranmaya davet etti.

ABD'nin desteğiyle 2016'dan bu yana Münbiç ilçesini işgal eden YPG/PKK, geçen hafta ilçede yaşları 18-30 arasındaki gençlere, terör örgütünün saflarına katılmaları için 5 Aralık'a kadar süre tanıdı, katılamayanları cezalandıracağını duyurdu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın söz konusu uygulamasına tepki gösteren Münbiçli Aşiretler Topluluğu yaptığı yazılı açıklamada, Münbiç halkını, örgütün oyunlarına gelmemeleri konusunda uyardı.

Aşiretlerin, Münbiçlileri, YPG/PKK'ya karşı birlik olma ve ortak davranmaya davet ettiği açıklamada, "Çocuklarınızı örgütün planlarına kurban etmeyin, çocuklarınızı tehlikeye ve ateşe atmayın." uyarısında bulunuldu.

Aşiretlerin Münbiç halkının her zaman yanında olduğu ifade edilen açıklamada, "İlçedeki ve ilçe dışındaki Münbiç aşiretleri olarak silah altına alma kararını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Münbiçlilerin de çocuklarının örgütün saflarına katılmalarına karşı çıkmalarını istiyoruz. Yaşadığınız zulme ve baskıya sessiz kalmayacağımıza söz veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ve ABD, Münbiç yol haritası çerçevesinde 2016 yılından bu yana Münbiç'i işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkarılması için ortak devriye faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 14:56