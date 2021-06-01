Münbiçlilere bir destek de Suriye muhalefetinden

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK), Suriye'deki Münbiç ilçesinde teröristlerin sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan bölge halkının yanında olduklarını belirterek, uluslararası kesimlerin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiç ilçe merkezinde ve kırsal kesimindeki halkın örgüt karşıtı gösterilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Münbiç'teki halkımızın ayrılıkçı teröristlere karşı ayaklanmasının yanındayız. Münbiç halkının meşru taleplerinin yanındayız. Örgütün keyfi tutuklamalarını, sivillerin evlerine baskın yapılmasını ve sivilleri hedef almasını kesinlikle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası kesimlerin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeyi sonlandırması istenilen açıklamada, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde uygulanan sözde zorunlu askerlik uygulamasının derhal durdurulması istendi.

Münbiç'te yaşananalar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silahlı kadrosuna katma gerekçesiyle zor kullanarak alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

İlçe merkezinde dün başlayan gösteriler, gün içinde Münbiç kırsalına da sıçramıştı. Münbiç'in doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen seslerini duyurmak için ilçe merkezine hareket etmişti. İlçe merkezinin girişindeki Kaddaf kontrol noktasında teröristler tarafından açılan ateşte 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

İlçe merkezinde ve kırsa bölgelerde gösteriler, örgütün müdahalesine rağmen sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç, örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç’ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını devam ettiryor.